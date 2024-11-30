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Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования

Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования
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Российский предприниматель Алишер Усманов стал президентом Международной федерации фехтования (FIE), сообщает ТАСС. 71-летний Усманов занимал аналогичный пост с 2008 года до 3 марта 2022 года. Тогда он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи с санкциями Евросоюза.

Кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова был швед Отто Дракенберг. Выборы прошли в Ташкенте (Узбекистан). Алишер Усманов получил 120 голосов, в то время как его соперник — лишь 26.

В октябре Усманов выиграл суд у немецкого телеканала ARD по делу о «системе подкупа судей» в FIE на Олимпиаде-2024 в Париже.

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