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Пятая партия матча за шахматную корону между Доммараджу и Лижэнем завершилась ничьей

Пятая партия матча за шахматную корону между Доммараджу и Лижэнем завершилась ничьей
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В субботу, 30 ноября, в Сингапуре продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). Пятая партия завершилась вничью (0,5:0,5). Общий счёт поединка — 2,5 на 2,5 очка.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 5. Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)
30 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Гукеш Доммараджу
Окончено
1/2:1/2
Дин Лижэнь

18-летний индийский гроссмейстер, играя белыми, не смог создать своему сопернику серьёзных трудностей на выходе из дебюта. Более того, решив сделать неосторожный ход, подарил Дин Лижэню возможность для атаки. Впрочем, и китайский гроссмейстер играл небезупречно. Позиция упростилась, и после 40-го хода была зафиксирована ничья.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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