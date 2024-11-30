Алишер Усманов: хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии

Российский бизнесмен Алишер Усманов после победы на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE) заявил, что сделает всё, что от него зависит, для развития этого вида спорта.

«Я благодарен международной фехтовальной семье за доверие и поддержку, которые убедили меня в правильности решения баллотироваться на пост президента FIE! ...> Хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Сделаю для этого всё от меня зависящее, несмотря на имевшие в недавнем прошлом попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и сделать его ареной для отнюдь не спортивных видов борьбы», — приводит слова Усманова РБК-Спорт.

Напомним, кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова был швед Отто Дракенберг. Выборы прошли в Ташкенте (Узбекистан). Алишер Усманов получил 120 голосов, в то время как его соперник — лишь 26.