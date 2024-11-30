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Дегтярёв — об избрании Усманова главой FIE: позитивный сигнал для российского спорта

Дегтярёв — об избрании Усманова главой FIE: позитивный сигнал для российского спорта
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв считает, что нахождение Алишера Усманова на посту президента Международной федерации фехтования (FIE) является позитивным сигналом к восстановлению позиций России в мировом спорте.

«Министерство спорта России приветствует избрание абсолютным большинством голосов Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования. Его поддержали 120 национальных федераций, что подтверждает его высокий профессионализм и вклад в развитие этого спорта на глобальном уровне. Убеждён, что под его руководством FIE будет усиливаться и добиваться новых успехов. Желаю ему новых достижений на благо спорта и международного сотрудничества.

Россия исторически входила в число стран с самым высоким представительством в международных спортивных федерациях. Несмотря на то что в последние годы ряд федераций по политическим мотивам избрали лидеров с другим гражданством, сегодня по-прежнему многие международные спортивные структуры возглавляют наши соотечественники: Международную шахматную федерацию — Аркадий Дворкович, Международную федерацию самбо — Василий Шестаков, Международную ассоциацию бокса — Умар Кремлёв, Всемирную конфедерацию подводной деятельности — Анна Аржанова и другие. Возвращение Алишера Усманова в руководство Международной федерации фехтования — это позитивный сигнал к восстановлению позиций России в мировом спорте», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

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