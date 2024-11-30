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Снукерист Джадд Трамп обыграл действующего ЧМ Кайрена Уилсона в полуфинале UK Championship

Снукерист Джадд Трамп обыграл действующего ЧМ Кайрена Уилсона в полуфинале UK Championship
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Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп вышел в финал турнира UK Championship 2024 в Йорке (Великобритания). В матче 1/2 финала он со счётом 6:2 обыграл своего соотечественника действующего чемпиона мира Кайрена Уилсона (второй номер мировой классификации).

В матче за титул на Открытом чемпионате Великобритании Трамп сыграет с победителем полуфинальной встречи между третьим номером мирового рейтинга англичанином Марком Алленом и шотландцем Бари Хокинсом, занимающим 20-ю строчку в рейтинге.

UK Championship 2024 проходит с 23 ноября по 1 декабря. Действующим чемпионом соревнований является семикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан, завершивший выступления на нынешнем турнире в первом круге.

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