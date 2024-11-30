Леон Маршан пропустит чемпионат мира в Будапеште из-за сильной усталости

Французский пловец четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан в социальных сетях объявил, что пропустит чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря.

«Я решил отказаться от участия в чемпионате мира в Будапеште. 2024 год был очень напряжённым, участвовал во многих крупных соревнованиях и очень устал. Пришло время отойти от дел, усердно тренироваться и начать готовиться к будущим испытаниям. Знаю, что вы меня поймёте, с нетерпением жду того, что ждёт меня впереди», — написал Маршан в социальных сетях.

Напомним, в ноябре спортсмен установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием на Кубке мира в Сингапуре. Предыдущее достижение держалось 12 лет.