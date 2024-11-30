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Алина Лысенко одержала две победы за день на третьем этапе Лиги чемпионов по велотреку

Алина Лысенко одержала две победы за день на третьем этапе Лиги чемпионов по велотреку
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Сегодня, 30 ноября, российская велогонщица чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко стала победительницей спринта и кейрена на третьем этапе Лиги чемпионов, который проходит в Апельдорне (Нидерланды).

В спринтерской гонке 21-летняя россиянка опередила представительницу Колумбии Марту Байону. Тройку лидеров замкнула итальянка Мариам Вече.

В финале кейрена второй стала представительница Нидерландов Стеффи ван дер Пет. Третье место заняла француженка Матильда Гро.

Ранее россиянка стала лучшей на втором этапе в спринте и кейрине, а также выиграла заезд в кейрине на первом этапе.

Российские велосипедисты выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) в нейтральном статусе.

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