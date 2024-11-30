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Джадд Трамп: я упорно трудился, все остальные ищут быстрых решений

Джадд Трамп: я упорно трудился, все остальные ищут быстрых решений
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Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп раскритиковал своих соперников на турнире UK Championship 2024 в Йорке (Великобритания).

«Я упорно трудился, все остальные ищут быстрых решений. Некоторые игроки не готовы работать долгие часы, а чтобы достичь вершины, это приходится делать. Иногда мне нужно сдерживать себя, но всё равно знаю, что после окончания турнира, независимо от того, выиграю или проиграю, мне придётся вернуться за тренировочный стол», — приводит слова Трампа GBnews.

Вчера, 29 ноября, Джадд Трамп в четвертьфинале со счётом 6:2 обыграл 11-го номера мировой классификации китайца Чжан Аньду. Сегодня англичанин стал сильнее действующего чемпиона мира Кайрена Уилсона и вышел в финал соревнований.

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