Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Четверо россиян вошли в состав комиссий Международной федерации фехтования

Четверо россиян вошли в состав комиссий Международной федерации фехтования
Комментарии

По итогам голосования четверо россиян были избраны в различные комиссии Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Екатерина Кондратьева вошла в юридическую комиссию FIE, Мария Синявская – в комиссию по правилам, Анастасия Максимова – в медицинскую, Владислав Шамис – в судейскую.

Напомним, президентом Международной федерации фехтования стал Алишер Усманов. Его кандидатуру поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова был швед Отто Дракенберг. Выборы прошли в Ташкенте (Узбекистан). Алишер Усманов получил 120 голосов, в то время как его соперник — лишь 26.

Материалы по теме
Дегтярёв — об избрании Усманова главой FIE: позитивный сигнал для российского спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android