Четверо россиян вошли в состав комиссий Международной федерации фехтования

По итогам голосования четверо россиян были избраны в различные комиссии Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Екатерина Кондратьева вошла в юридическую комиссию FIE, Мария Синявская – в комиссию по правилам, Анастасия Максимова – в медицинскую, Владислав Шамис – в судейскую.

Напомним, президентом Международной федерации фехтования стал Алишер Усманов. Его кандидатуру поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова был швед Отто Дракенберг. Выборы прошли в Ташкенте (Узбекистан). Алишер Усманов получил 120 голосов, в то время как его соперник — лишь 26.