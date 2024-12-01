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Россиянка Алина Лысенко установила уникальное достижение в Лиге чемпионов по велотреку

Россиянка Алина Лысенко установила уникальное достижение в Лиге чемпионов по велотреку
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Российская велогонщица чемпионка мира и Европы среди юниоров Алина Лысенко стала первой в истории Лиги чемпионов спортсменкой, которая одержала пять побед подряд.

В субботу, 30 ноября, она одержала победу в спринте и кейрине на третьем этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке, который проходит в нидерландском Апельдорне. В пятницу, 29 ноября, она также выиграла спринт и кейрин, 23 ноября на первом этапе россиянка стала лучшей в кейрине. По итогам трёх этапов она возглавляет спринтерский зачёт Лиги чемпионов, набрав 115 очков. Впереди — ещё два раунда в Лондоне на следующей неделе — 6 и 7 декабря в Лондоне пройдут следующие два этапа Лиги чемпионов по велотреку.

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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