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Алина Лысенко возглавляет спринтерский зачёт Лиги чемпионов по велотреку после трёх этапов

Алина Лысенко возглавляет спринтерский зачёт Лиги чемпионов по велотреку после трёх этапов
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Российская велогонщица чемпионка мира и Европы среди юниоров Алина Лысенко продолжает возглавлять спринтерский зачёт Лиги чемпионов на треке после третьего этапа.

В субботу, 30 ноября, россиянка одержала победу в спринте и кейрине на третьем этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке, который проходит в нидерландском Апельдорне.

Велотрек. Лига чемпионов. Общий зачёт после трёх этапов.

Спринт, женщины:

  1. Алина Лысенко (Россия) — 115 очков.
  2. Марта Байона (Колумбия) — 86.
  3. Стеффи ван дер Пет (Нидерланды) — 74.
  4. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) — 73.
  5. Эмма Финукэйн (Великобритания) — 66.
  6. Кэти Марчант (Великобритания) — 50.
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