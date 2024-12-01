Алина Лысенко возглавляет спринтерский зачёт Лиги чемпионов по велотреку после трёх этапов

Российская велогонщица чемпионка мира и Европы среди юниоров Алина Лысенко продолжает возглавлять спринтерский зачёт Лиги чемпионов на треке после третьего этапа.

В субботу, 30 ноября, россиянка одержала победу в спринте и кейрине на третьем этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке, который проходит в нидерландском Апельдорне.

Велотрек. Лига чемпионов. Общий зачёт после трёх этапов.

Спринт, женщины:

Алина Лысенко (Россия) — 115 очков. Марта Байона (Колумбия) — 86. Стеффи ван дер Пет (Нидерланды) — 74. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) — 73. Эмма Финукэйн (Великобритания) — 66. Кэти Марчант (Великобритания) — 50.