Алина Лысенко возглавляет спринтерский зачёт Лиги чемпионов по велотреку после трёх этапов
Российская велогонщица чемпионка мира и Европы среди юниоров Алина Лысенко продолжает возглавлять спринтерский зачёт Лиги чемпионов на треке после третьего этапа.
В субботу, 30 ноября, россиянка одержала победу в спринте и кейрине на третьем этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке, который проходит в нидерландском Апельдорне.
Велотрек. Лига чемпионов. Общий зачёт после трёх этапов.
Спринт, женщины:
- Алина Лысенко (Россия) — 115 очков.
- Марта Байона (Колумбия) — 86.
- Стеффи ван дер Пет (Нидерланды) — 74.
- Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) — 73.
- Эмма Финукэйн (Великобритания) — 66.
- Кэти Марчант (Великобритания) — 50.
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