РУСАДА получило рекордное количество запросов на терапевтические исключения в 2024 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от спортсменов рекордное количество запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов (TUE) для лечения с января по ноябрь 2024 года.

«В этом году у нас уже 133 запроса, а за весь прошлый год было зафиксировано 117. Количество запросов на терапевтическое использование повышается. В основном это запросы на инсулин для лечения сахарного диабета», — приводит слова генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой ТАСС.

Отмечается, что с января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования.