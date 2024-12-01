Россиянка Александра Морозова стала победительницей Международного марафона в Макао
Российская легкоатлетка Александра Морозова победила в Международном марафоне в китайском Макао. Она преодолела дистанцию за 2 часа 34 минуты 22 секунды.
Второе место заняла кенийская стайерша Рода Тануи с результатом 2.34:58. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Кении Текла Киронго (2.35:25).
Ранее Морозова победила в Московском международном марафоне — 2024, а в 2022 году выиграла один из самых престижных ультрамарафонов Comrades протяжённостью более 80 км.
Международный марафон в Макао. Женщины:
- Александра Морозова (Россия) — 2:34.22 секунды
- Рода Тануи (Кения) — отставание 0,38
- Текла Киронго (Кения) + 1.03
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