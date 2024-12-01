Россиянка Александра Морозова стала победительницей Международного марафона в Макао

Российская легкоатлетка Александра Морозова победила в Международном марафоне в китайском Макао. Она преодолела дистанцию за 2 часа 34 минуты 22 секунды.

Второе место заняла кенийская стайерша Рода Тануи с результатом 2.34:58. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Кении Текла Киронго (2.35:25).

Ранее Морозова победила в Московском международном марафоне — 2024, а в 2022 году выиграла один из самых престижных ультрамарафонов Comrades протяжённостью более 80 км.

Международный марафон в Макао. Женщины: