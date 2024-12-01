Кениец Себастьян Саве выиграл Международный марафон в Валенсии

Кенийский бегун Себастьян Саве стал победителем Международного марафона в Валенсии (Испания). Он преодолел дистанцию за 2 часа 2 минуты 5 секунд.

Вторым финишировал эфиопский стайер Дереза Гелета, отставший от победителя на 33 секунды. Тройку сильнейших замкнул кениец Даниэль Матейко с более чем двухминутным отставанием от лидера.

Российский легкоатлет Дмитрий Неделин, победитель Московского марафона — 2024, занял 38-е место с результатом 2:09.40 и стал седьмым российским спортсменом, пробежавшим марафон быстрее 2 часов 10 минут.

Международный марафон в Валенсии. Мужчины:

1. Себастьян Саве (Кения) – 2:02.05 секунд

2. Дереса Гелета (Эфиопия) отставание 0.33

3. Даниэль Матейко (Кения) + 2.19…

38. Дмитрий Неделин (Россия) + 7.35