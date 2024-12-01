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Дмитрий Неделин показал лучший результат в марафоне среди россиян с 2011 года

Дмитрий Неделин показал лучший результат в марафоне среди россиян с 2011 года
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Легкоатлет Дмитрий Неделин показал лучший результат среди россиян с 2011 года, пробежав Международный марафон в Валенсии (Испания) за 2 часа 9 минут 40 секунд. Он занял 38 место в итоговой таблице соревнований в Испании.

Победу в марафоне одержал кенийский бегун Себастьян Саве. Вторым финишировал эфиопский стайер Дереза Гелета. Тройку сильнейших замкнул ещё один кениец Даниэль Матейко.

Неделин с результатом 2:09:40 показал шестое время в российской истории и стал седьмым бегуном в России, пробежавшим марафон быстрее 2 часов 10 минут. Рекорд России в марафонском беге (2:09:07) принадлежит Алексею Соколову и был установлен в 2007 году в Дублине (Ирландия).

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