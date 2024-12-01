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«Не понимаю, что происходит». Непомнящий — о шестой партии в матче за звание чемпиона мира

«Не понимаю, что происходит». Непомнящий — о шестой партии в матче за звание чемпиона мира
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Российский шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ход шестой партии в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Сингапуре. Шахматную корону разыгрывают индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 6. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
01 декабря 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Идёт
Гукеш Доммараджу

«Не совсем понимаю, что происходит, но тем интереснее. Одна из самых забавных и несуразных партий, что я видел», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории матч за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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