«Не понимаю, что происходит». Непомнящий — о шестой партии в матче за звание чемпиона мира

Российский шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ход шестой партии в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Сингапуре. Шахматную корону разыгрывают индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

«Не совсем понимаю, что происходит, но тем интереснее. Одна из самых забавных и несуразных партий, что я видел», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории матч за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.