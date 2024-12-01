Федерация гребли на байдарках и каноэ объединилась с Федерацией гребного слалома

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ и Федерация гребного слалома России объединились в одну организацию. Об этом сообщает ТАСС. Организация будет носить название «Федерация каноэ России».

Решение об объединении было принято во время отчётно-выборной конференции Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая проходит в Москве.

Ранее Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР). Президентом ФВВСР стал Дмитрий Мазепин.