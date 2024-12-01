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Евгений Архипов избран президентом Федерации каноэ России

Евгений Архипов избран президентом Федерации каноэ России
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Бывший глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов избран на пост президента Федерации каноэ России. Он набрал 30 голосов делегатов, а его соперник Юрий Постригай — 11. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Решение об объединении организаций было принято во время отчётно-выборной конференции Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая проходит в Москве.

Ранее Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР). Президентом ФВВСР стал Дмитрий Мазепин.

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