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Двукратная вице-чемпионка мира по гребле стоя Амандин Шазо умерла от рака в 33 года

Двукратная вице-чемпионка мира по гребле стоя Амандин Шазо умерла от рака в 33 года
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Двукратная вице-чемпионка мира по гребле стоя (SUP) 33-летняя француженка Амандин Шазо скончалась в среду, 27 ноября, после борьбы с раком. Об этом сообщает RMC Sport.

В 2021 году у девушки диагностировали онкологию. В своих последних интервью Амандин Шазо говорила, что продолжает интенсивно бороться с болезнью и максимально использовать каждый момент жизни. Лучшей терапией спортсменка считала спорт.

7 июня 2024 года француженка пронесла Олимпийский огонь по пляжу в Ла-Торш, Финистер, в рамках Олимпийских игр в Париже. Шазо шесть раз выигрывала титул чемпионки Франции и дважды становилась вице-чемпионкой мира.

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