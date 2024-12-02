Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп стал победителем турнира UK Championship 2024 в Йорке (Великобритания). В финале он обыграл шотландца, занимающего 20-й номер рейтинга, Барри Хокинса со счётом 10:8.

На пути к победе Трамп в полуфинале обыграл действующего чемпиона мира Кайрена Уилсона (второй номер мировой классификации), а в 1/4 финала одолел китайца Чжан Аньду.

UK Championship 2024 проходил с 23 ноября по 1 декабря. Прошлогодним чемпионом соревнований является семикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан, завершивший выступления на нынешнем турнире в первом круге.