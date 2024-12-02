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Умер чемпион мира по снукеру Терри Гриффитс

Умер чемпион мира по снукеру Терри Гриффитс
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В возрасте 77 лет после долгой борьбы с деменцией скончался чемпион мира по снукеру валлиец Терри Гриффитс.

Гриффитс завоевал титул чемпиона мира в 1979 году, а в 1980 году выиграл турнир «Мастерс» и чемпионат Великобритании, тем самым завоевав «Тройную корону» снукера.

Валлиец оставался на вершине своей карьеры на протяжении 1980-х и начала 1990-х годов, девять лет подряд доходя как минимум до четвертьфинала чемпионата мира, в том числе до финала в 1988 году.

Напомним, в ночь с 1 на 2 декабря Джадд Трамп второй раз в карьере выиграл UK Championship. В финальном матче он обыграл Барри Хоукинса со счётом 10:8.

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