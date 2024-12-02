Гроссмейстер Фабиано Каруана уверенно победил на US Chess Masters

Американский гроссмейстер, вице-чемпион мира Фабиано Каруана уверенно победил на главном опен-турнире США, US Chess Masters.

Он одержал восемь побед и потерпел одно поражение. Свой единственный раз Каруана проиграл греку Николасу Теодору, занявшему второе место с 7,5 очками в активе.

Напомним, в эти дни в Сингапуре проходит матч за звание чемпиона мира, в котором играют индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории матч за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.