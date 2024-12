Ярослава Магучих стала легкоатлеткой года по версии World Athletics

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала легкоатлеткой 2024 года по версии World Athletics. Награждение прошло вчера, 1 декабря, в Монако при участии принца Альберта. Там же вручили награды и в других главных номинациях.

Фото: World Athletics

Восходящие звёзды лёгкой атлетики:

Маттия Фурлани (прыжок в длину);

Сембо Алмаю (3000 метров стипль-чез).

Лучшие легкоатлеты года на шоссе:

Тамират Тола (марафон);

Сифан Хассан (марафон).

Лучшие легкоатлеты года на секторах:

Арман Дюплантис (прыжок с шестом);

Ярослава Магучих (прыжок в высоту).

Лучше легкоатлеты года на дорожке:

Летсиль Тебого (100 и 200 метров);

Сидни Маклафлин-Леврон (400 метров с барьерами).

Награду Male World Athlete of the Year получил Летсиль Тебого.

Награду Female World Athlete of the Year забрала Сифан Хассан.

Специальная премия за заслуги перед лёгкой атлетикой President Award досталась Филу Найту.