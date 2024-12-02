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Гукеш объяснил отказ от троекратного повторения в шестой партии матча против Лижэня

Гукеш объяснил отказ от троекратного повторения в шестой партии матча против Лижэня
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Победитель турнира претендентов индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу прокомментировал ничью в шестой партии матча за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем. По ходу встречи Гукеш отказался от троекратного повторения ходов.

«Я не был на 100% уверен, что моя позиция сильно хуже. Я думал, что у меня есть контригра, и не видел причин делать ничью. Я хотел сделать ещё несколько ходов, но не чтобы победить, а чтобы посмотреть, что будет дальше», — сказал Доммараджу на пресс-конференции.

Напомним, счёт после шести партий — 3:3. Оба шахматиста одержали по одной победе. Остальные партии закончились вничью.

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