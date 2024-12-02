Всемирные игры дружбы отложили до особого решения Президента РФ

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина проведение Всемирных игр дружбы отложено до особого решения. Ранее их планировали провести в 2025 году.

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако уже летом 2024 года стало известно, что соревнования не состоятся в запланированные даты, из-за чего их перенесли на 2025 год.

Игры дружбы должны были включать в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы.