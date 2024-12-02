Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Всемирные игры дружбы отложили до особого решения Президента РФ

Всемирные игры дружбы отложили до особого решения Президента РФ
Комментарии

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина проведение Всемирных игр дружбы отложено до особого решения. Ранее их планировали провести в 2025 году.

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако уже летом 2024 года стало известно, что соревнования не состоятся в запланированные даты, из-за чего их перенесли на 2025 год.

Игры дружбы должны были включать в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы.

Материалы по теме
Российский аналог Олимпиады внезапно перенесли. Это лучшее, что могло с ним случиться
Российский аналог Олимпиады внезапно перенесли. Это лучшее, что могло с ним случиться
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android