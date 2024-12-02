Карякин: Лижэнь в прошлом году стал чемпионом мира вообще благодаря мне

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что болеет за Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира с представителем Индии Гукешем Доммараджу.

«Дин Лижэнь в прошлом году впервые стал чемпионом мира вообще благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации Международной федерацией шахмат я не смог участвовать в турнире претендентов. Поэтому в глубине души я в этом матче болею за китайского гроссмейстера. Но Гукеш сейчас однозначно является одним из сильнейших шахматистов мира», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

В 2022 году Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Карякина от турнира претендентов, его место занял ранее не прошедший квалификацию Дин Лижэнь. Китайский гроссмейстер в соревнованиях стал вторым, а весной 2023 года завоевал чемпионский титул, победив россиянина Яна Непомнящего.