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Песков: мы только в начале пути создания альтернативной системы соревнований

Песков: мы только в начале пути создания альтернативной системы соревнований
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в самом начале пути создания альтернативных соревнований. Напомним, сегодня, 2 декабря, указом Президента Владимира Путина проведение Всемирных игр дружбы отложено до особого решения.

«Это очень сложная задача. Мы говорили про то, что профессиональным спортсменам нужно обеспечивать набор соревнований международных. И не всегда получается с точки зрения состава, мы только в начале этого пути — в начале пути создания альтернативной системы соревнований.

Несколько поколений профессиональных спортсменов, действительно, сейчас испытывают проблемы. Но эта работа ведется, а как именно — обращайтесь в Минспорта», — приводит слова Пескова

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