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Стало известно, когда пройдут выборы президента ВАДА

Стало известно, когда пройдут выборы президента ВАДА
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Выборы нового президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) состоятся 29 мая 2025 года. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте организации.

В рамках выборной конференции также будет избран новый вице-президент ВАДА. Крайний срок подачи заявок от кандидатов — 31 января 2025 года. Окончательный список кандидатов будет известен 31 марта.

Действующей главой организации является поляк Витольд Банька, бывший легкоатлет, призёр чемпионата мира в эстафете на дистанции 4х400 м. Он возглавляет организацию с 1 января 2020 года. Вице-президент ВАДА — бывшая китайская шорт-трекистка Ян Ян.

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