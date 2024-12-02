Стало известно, когда пройдут выборы президента ВАДА

Выборы нового президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) состоятся 29 мая 2025 года. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте организации.

В рамках выборной конференции также будет избран новый вице-президент ВАДА. Крайний срок подачи заявок от кандидатов — 31 января 2025 года. Окончательный список кандидатов будет известен 31 марта.

Действующей главой организации является поляк Витольд Банька, бывший легкоатлет, призёр чемпионата мира в эстафете на дистанции 4х400 м. Он возглавляет организацию с 1 января 2020 года. Вице-президент ВАДА — бывшая китайская шорт-трекистка Ян Ян.