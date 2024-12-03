Российский тренер заявил, что Лижэнь осторожничает в титульном матче с Гукешем

Главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский высказался о ходе матча за титул чемпиона мира между индийцем Гукешем Доммараджу и китайцем Дин Лижэнем. Он отметил, что последний осторожничает.

«Матч пока проходит очень необычно, трудно вспомнить какие-то аналоги, в которых игра напоминала бы нечто подобное. Пока чемпион Дин Лижэнь достаточно успешно справляется с дебютами, в двух партиях он удачно на ход королевской пешки e4 применил французскую защиту, одну из них он реализовал и победил. Надо сказать, что в целом ряде партий у него возникали благоприятные позиции, но он явно экономит силы и при первой же возможности сворачивает игру к ничьей. В третьей партии он грубо для шахматиста такого высокого уровня ошибся в расчётах и проиграл.

Пока идёт достаточно своеобразная борьба, в которой чемпион старается сыграть максимально осторожно. Он даже не пытается реализовать получаемое небольшое преимущество, старается действовать с большим запасом прочности и не проиграть. Чувствуется, что претендент, которого считали явным фаворитом, пока не может справиться с психологическим давлением и не показывает той игры, что была на недавней Всемирной шахматной олимпиаде или турнире претендентов, где он стал победителем», — приводит слова Яновского ТАСС.

Седьмая партия матча состоится сегодня и начнётся в 12:00 по московскому времени.