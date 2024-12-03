Путин поручил заняться созданием федерального регистра здоровья российских спортсменов

Президент России Владимир Путин поручил заняться вопросом создания федерального регистра здоровья российских спортсменов.

Кроме того, президент поручил внести поправки, расширяющие полномочия министра спорта для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта, рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России (ОКР‍), а также сформировать на территории ДНР воинское подразделение для спортсменов и создать национальный центр спорта.

Соответствующий перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.