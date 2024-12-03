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Путин поручил заняться созданием федерального регистра здоровья российских спортсменов

Путин поручил заняться созданием федерального регистра здоровья российских спортсменов
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Президент России Владимир Путин поручил заняться вопросом создания федерального регистра здоровья российских спортсменов.

Кроме того, президент поручил внести поправки, расширяющие полномочия министра спорта для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта, рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России (ОКР‍), а также сформировать на территории ДНР воинское подразделение для спортсменов и создать национальный центр спорта.

Соответствующий перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

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