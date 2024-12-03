Путин порекомендовал сделать обучение детей плаванию государственной услугой

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости включить обучение детей плаванию в перечни государственных услуг.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить включение физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе услуг по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ», — сообщается в перечне поручений президента РФ.

Ранее Владимир Путин поручил заняться вопросом создания федерального регистра здоровья российских спортсменов.

Соответствующий перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.