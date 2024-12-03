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Владимир Путин поручил создать национальный центр спорта

Владимир Путин поручил создать национальный центр спорта
Владимир Путин
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Сегодня, 3 декабря, стало известно о поручении президента России Владимира Путина о создании национального центра спорта. Этим вопросом будет заниматься правительство, сообщает официальный сайт Кремля.

Такое поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Национальный центр спорта будет заниматься аналитической деятельностью в области физической культуры и спорта, научно-методическим обеспечением подготовки российских сборных, обеспечивать взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА), а также другими научными, образовательными и спортивными организациями.

Уточняется, что выделять средства на функционирование центра начнут с 2025 года.

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