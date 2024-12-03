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Путин поручил запустить программу «Земский тренер»

Путин поручил запустить программу «Земский тренер»
Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин дал поручение о создании программы «Земский тренер». Оно было опубликовано по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает официальный сайт Кремля.

Идея проекта заключается в привлечении тренеров и физруков в сёла и небольшие города. Туда же планируют привлечь инструкторов-методистов и инструкторов по спорту.

Ранее стало известно о поручении Путина создать национальный центр спорта. Кроме того, президент поручил внести поправки, расширяющие полномочия министра спорта для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта, рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России (ОКР‍), а также сформировать на территории ДНР воинское подразделение для спортсменов.

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