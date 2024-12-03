Национальные команды России по футзалу сыграют с Киргизией

Мужская и женская сборные России по футзалу проведут товарищеские матчи со сборной Киргизии. Матчи пройдут 14 и 15 декабря во Дворце спорта Федерации футбола Киргизии.

В преддверии международных игр мужская и женская сборные проведут учебно-тренировочный сбор в Климовске, который состоится с 9 по 12 декабря.

Ранее мужская сборная провела два товарищеских матча с командой Чили. Первая встреча завершилась победой чилийцев со счётом 3:0. Второй матч завершился с равным счётом — 3:3.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.