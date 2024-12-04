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Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: во сколько начало 8 партии ЧМ-2024, где смотреть

Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: во сколько начало 8 партии ЧМ-2024, где смотреть
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Сегодня, 4 декабря, продолжится матч за титул чемпиона мира по шахматам между индийским гроссмейстером Гукешом Доммараджу и его китайским соперником Дином Лижэнем. Начало восьмой партии противостояния запланировано на 12:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах очередной встречи в Сентосе (Сингапур).

Видеотрансляцию события можно посмотреть на официальном YouTube-канале Международной шахматной федерации (FIDE).

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 8. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
04 декабря 2024, среда. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Не началось
Гукеш Доммараджу

Ранее главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский высказался о ходе матча за титул чемпиона мира между индийцем Гукешем Доммараджу и китайцем Дин Лижэнем. Он отметил, что последний осторожничает.

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