Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: во сколько начало 8 партии ЧМ-2024, где смотреть

Сегодня, 4 декабря, продолжится матч за титул чемпиона мира по шахматам между индийским гроссмейстером Гукешом Доммараджу и его китайским соперником Дином Лижэнем. Начало восьмой партии противостояния запланировано на 12:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах очередной встречи в Сентосе (Сингапур).

Видеотрансляцию события можно посмотреть на официальном YouTube-канале Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский высказался о ходе матча за титул чемпиона мира между индийцем Гукешем Доммараджу и китайцем Дин Лижэнем. Он отметил, что последний осторожничает.