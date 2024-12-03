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Велогонщик Ремко Эвенепул попал в аварию, врезавшись в почтовый фургон

Велогонщик Ремко Эвенепул попал в аварию, врезавшись в почтовый фургон
Ремко Эвенепул
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Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул попал в аварию, врезавшись в почтовый фургон. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Инцидент произошёл во вторник, 2 декабря. Уточняется, что столкновение произошло в коммуне Гойк (Бельгия) после того, как почтальон внезапно открыл дверь. Менеджер Патрик Лефевер не стал уточнять характер травм, однако рассказал, что у Эвенепула болит плечо и рука. Сейчас ему оказывают помощь медики. Велосипед, на котором он находился и также участвовал в недавнем «Тур де Франс», разломился на две части.

Ранее бельгиец Эвенепул стал чемпионом Олимпиады-2024 в гонке с раздельного старта, преодолев дистанцию 32,4 км за 39.38,24. Он стал первым в истории велогонщиком, выигравшим раздельную и групповую гонки на одной Олимпиаде.

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