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Губерниев — об Играх дружбы: Россия была, есть и будет членом олимпийского движения

Губерниев — об Играх дружбы: Россия была, есть и будет членом олимпийского движения
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Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перенос Всемирных игр дружбы. Ранее их планировали провести в 2025 году.

«В связи с последними событиями вокруг Игр дружбы ясно одно: Россия была, есть и будет твёрдым и крепким членом мирового олимпийского движения!!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако уже летом 2024 года стало известно, что соревнования не состоятся в запланированные даты, из-за чего их перенесли на 2025 год.

Игры дружбы должны были включать в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы.

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