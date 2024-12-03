Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова и ещё 25 пловцов получили нейтральный статус и выступят на ЧМ в Будапеште

Чикунова и ещё 25 пловцов получили нейтральный статус и выступят на ЧМ в Будапеште
Аудио-версия:
Комментарии

Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова ещё 25 российских спортсменов получили нейтральный статус и теперь смогут принять участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Об этом «Матч ТВ» сообщил вице-президент Федерации водных видов спорта России по плаванию Евгений Коротышкин.

В полный список также вошли:

  • девушки: Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова;
  • мужчины: Роман Акимов, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачёв, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Отметим, что список был составлен на основе результатов, показанных на чемпионате России — 2024, который проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября.

При этом на ЧМ в столице Венгрии выступят Юлия Ефимова и Андрей Минаков, которые уже имели нейтральный статус.

Материалы по теме
Чикунова — о возвращении на международные старты: не могу поверить, что это реальность
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android