Чикунова и ещё 25 пловцов получили нейтральный статус и выступят на ЧМ в Будапеште

Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова ещё 25 российских спортсменов получили нейтральный статус и теперь смогут принять участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Об этом «Матч ТВ» сообщил вице-президент Федерации водных видов спорта России по плаванию Евгений Коротышкин.

В полный список также вошли:

девушки: Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова;

мужчины: Роман Акимов, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачёв, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Отметим, что список был составлен на основе результатов, показанных на чемпионате России — 2024, который проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября.

При этом на ЧМ в столице Венгрии выступят Юлия Ефимова и Андрей Минаков, которые уже имели нейтральный статус.