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Российские атлеты стали чемпионами мира по гонкам с препятствиями Spartan Race

Российские атлеты стали чемпионами мира по гонкам с препятствиями Spartan Race
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С 29 ноября по 1 декабря в пустыне Абу-Даби состоялся чемпионат мира Spartan Race по гонкам с препятствиями. Мероприятие прошло в столице ОАЭ в четвёртый раз и собрало лучших спортсменов со всего мира.

По итогам двух соревновательных дней наши атлеты собрали три золотые медали и одну бронзовую. Алиса Петрова завоевала золото в категории Beast Elite женщин с результатом 2:22:58. В возрастной категории Age 25-29 аналогичной дистанции первое место занял Станислав Тихомиров со временем 2:40:20, в категории Age 45-49 бронзу забрал Дамир Ахмадиев, показав время 2:44:33. Алиса Петрова, Сергей Перелыгин и Егор Белоусов стали абсолютными чемпионами в командной эстафете на Abu Dhabi Spartan 3K Team Relay. Они показали невероятное время – 20:32 – и заслуженно поднялись на первое место пьедестала.

«Гонка была непростая. Уже через час почувствовала, как начало припекать. Тут же начались спазмы на правой ноге из-за жары, а прошла только половину дистанции. Для сравнения: в 2021 году спазмы начались всего лишь за 3 км до финиша. Песок, жара, непростые препятствия – было тяжело. Особенно двойные сэндбэги запомнились. Пришлось дотерпеть, так как вышла вперёд, хотя сначала мы постоянно боролись с американкой Николь. До конца не верила, что получится», – поделилась эмоциями на финише 21 км Алиса Петрова.

Чемпионат мира по OCR (вид спорта, который подразумевает комплексную и всестороннюю подготовку атлетов и представляет собой забег по пересечённой местности с различными препятствиями. — Прим. «Чемпионат») в ОАЭ считается одним из самых уникальных соревнований в линейке бренда Spartan Race. Помимо удивительной локации – пустыни, принимающая сторона заботится и о культурной составляющей. Участники смогли попробовать национальную еду, поучаствовать в традиционных ритуалах и увидеть аутентичное шоу. Такое погружение в культуру стало возможным благодаря участию в организации спортивного консульства Абу-Даби.

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