МОК не планирует менять политику допуска россиян до турниров в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять политику допуска российских спортсменов до международных турниров. С 2022 года атлеты из России и Беларуси могут выступать только в нейтральном статусе, для получения которого они должны выполнить несколько критериев.

«Федерации являются независимыми организациями и сами занимаются управлением, мы занимаемся проведением Олимпийских игр. Вы видели политику, которая привела к тому, что на Олимпиаде в Париже выступали нейтральные спортсмены из России и Беларуси. Мы продолжим вести эту нашу политику», — сказал директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Напомним, на Олимпиаде 2024 года в Париже выступали 14 нейтральных атлетов из России. Следующие Игры пройдут в 2026 году в Милане (Италия) с 6 по 22 февраля.