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Путин предложил проведение соревнований для ветеранов СВО, в том числе раненых

Путин предложил проведение соревнований для ветеранов СВО, в том числе раненых
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Президент России Владимир Путин предложил проведение соревнований для ветеранов СВО, в том числе получивших травму или раненых в ходе боевых действий.

«Это точно совершенно одно из важнейших направлений работы для государства, причём на всех уровнях – и на уровне федерации, и на региональном уровне. И на уровне министерства обороны нужно, конечно, это поддерживать. Я поговорю с Минспорта. Обязательно нужно будет включить все эти соревнования в единый календарный план, так чтобы это было не на любительском уровне, чтобы это было на государственном уровне. Мы будем это делать по всей стране. Люди, которые получили травму, они должны чувствовать себя полноценными, поддерживать свою активность, добиваться результата. Вы это понимаете лучше, чем кто-либо другой», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее стало известно о поручении Путина создать национальный центр спорта. Кроме того, президент поручил внести поправки, расширяющие полномочия министра спорта для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта, рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России (ОКР‍), а также сформировать на территории ДНР воинское подразделение для спортсменов.

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