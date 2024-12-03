«Чеховские медведи» переиграли «Аист Китая» в матче гандбольной Суперлиги

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» в матче дивизиона «Восток» SEHA – Gazprom League одержал домашнюю победу над «Аист Китая». Игра завершилась со счётом 31:27 (16:10) в пользу «Чеховских медведей».

На групповой стадии SEHA-лиги команды играют в двух группах. В группе «А» выступают «Мешков Брест» (Беларусь), ставропольский «Виктор», «Аист Китая» (Китай), «Чеховские медведи» и «Зенит». В группе «Б» играют ЦСКА, «СКА-Минск», «Пермские медведи» и «Машека». Групповой этап завершится в начале февраля 2025 года, после чего начнётся плей-офф.

Клубный гандбол. Мужчины. SEHA – Gazprom League. Дивизион «Восток», Результаты 3 декабря:

«Аист Китая» — «Чеховские медведи» – 27:31 (10:16).