Гукеш высказался после потери преимущества в 7-й партии матча за звание чемпиона мира

Победитель турнира претендентов индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу прокомментировал ничью в седьмой партии матча за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем. По ходу встречи Гукеш имел весомое преимущество.

«Всегда неприятно упускать выигрышную позицию, но я рад тому, что довольно легко переиграл соперника в дебюте. Самый большой урок, я думаю, заключается в том, чтобы оставаться сосредоточенным и реализовывать хорошие позиции», — сказал Доммараджу на пресс-конференции.

Напомним, счёт после шести партий — 3,5:3,5. Оба шахматиста одержали по одной победе. Остальные партии закончились вничью.