Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дин Лижэнь: считаю ли я, что чудом спас седьмую партию? Да, однозначно

Дин Лижэнь: считаю ли я, что чудом спас седьмую партию? Да, однозначно
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничьей в седьмой партии в матче за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу. По ходу матча китаец имел практически проигранную позицию, но в итоге смог добиться равенства.

«По ходу партии я почти сдался. Считаю ли я, что чудом спас эту партию? Да, однозначно», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Напомним, счёт после шести партий — 3,5:3,5. Оба шахматиста одержали по одной победе. Остальные партии закончились вничью.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

Материалы по теме
Феноменальная оборона Дин Лижэня. Только настоящий чемпион мог так спасти партию!
Феноменальная оборона Дин Лижэня. Только настоящий чемпион мог так спасти партию!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android