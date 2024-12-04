Дин Лижэнь: считаю ли я, что чудом спас седьмую партию? Да, однозначно

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничьей в седьмой партии в матче за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу. По ходу матча китаец имел практически проигранную позицию, но в итоге смог добиться равенства.

«По ходу партии я почти сдался. Считаю ли я, что чудом спас эту партию? Да, однозначно», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Напомним, счёт после шести партий — 3,5:3,5. Оба шахматиста одержали по одной победе. Остальные партии закончились вничью.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.