Игровую выставку РЭД ЭКСПО в Москве посетило более 45 тысяч человек

Международная игровая выставка РЭД ЭКСПО, проходившая с 28 ноября по 1 декабря в выставочном центре «Крокус Экспо», стала крупнейшим за последние пять лет мероприятием в области игр, электронных развлечений и геймдев-индустрии в России. За 4 дня выставку посетили 45.9 тыс. человек. Генеральными партнерами выступили ведущие игровые компании России: ГК «Леста Игры», VK Play, Astrum Entertainment и 1С Game Studios.

Хедлайнерами мероприятия стали известный сербский режиссер Эмир Кустурица, K-pop группа NCHIVE, популярный блогер Wylsacom, обозреватель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, а также лучший барабанщик России Тим Иванов с премьерой проекта Drum Shiva. Секретным гостем оказался популярный рок-музыкант RADIO TAPOK. После выступления на главной сцене гости выставки давали автографы посетителям.

«Я сам не играю в игры, но моя жена и дети играют всю жизнь, и я с радостью показал бы им вашу выставку. Раньше, когда мы говорили о видеоиграх, это всегда была американская или голливудская история. А теперь я вижу новую фазу экспансии русской культуры», — сказал режиссёр Эмир Кустурица.

На площади в 26 тысяч квадратных метров разместились три огромных выставочных зала со стендами крупнейших компаний и отдельная зона, выделенная для начинающих разработчиков, в которой собралось более 60 команд. Стенды крупных компаний были выстроены с ожидаемым размахом: «Леста Игры» привезли настоящий танк Т-62 из музея Вадима Задорожного и дали возможность посетителям поиграть на еще не вышедших в релиз танках одиннадцатого тира, а на стенде «Мира кораблей» воссоздали интерактивную мостиковую систему рулевой рубки. 1C Game Studios впервые показали геймплейный трейлер и прохождение уровня игры «Война Миров: Сибирь», а также анонсировали дату выхода «Сказок Старой Руси. Бессмертный». Astrum Entertainment анонсировал две новые игры, которые компания выпустит на российский рынок: Action-MMORPG Bellatores и PvPvE-шутер NCORE. Стенд VK Play предлагал множество активностей для посетителей: стримерская зона, квесты, фото-зоны, 3D-фото, стена-пазл, зона кастомизации мерча, зона рейсинга.

«У нашей игровой индустрии уже пять лет не было своего собственного мероприятия. И мы очень благодарны организаторам, партнерам и, самое главное, игрокам, которые поверили и пришли», — сказала директор по развитию группы компаний «Леста Игры» Гаухар Алдиярова.

Огромной популярностью пользовался также стенд Stalcraft — разработчики впервые показывали игру на большом мероприятии и приготовили множество выступлений, подарков и розыгрышей. С большой теплотой аудитория приняла и появление на выставке «Союзмультфильма» с их новой игрой «Петя и Волк». Также на выставке были организованы отдельные зоны, в которых продавались игровые и околоигровые товары, где можно было познакомиться с работами художников, а также поиграть не только в видео-, но и настольные игры.

В киберспортивной зоне состоялось множество матчей по таким дисциплинам, как «Мир танков», «Мир кораблей», Warface, «Калибр», Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, Dota 2, Point Blank и Standoff 2. Ежедневно на главной сцене проходили выступления косплееров, а финал, во время которого был разделен призовой фонд в 2 миллиона рублей, состоялся в последний день работы выставки.

«К РЭД ЭКСПО я, наверное, впервые за всю свою косплейную карьеру выложился на все сто. До последнего трудился и не опускал руки. Очень ценю, что жюри выбрали именно мой образ, за что благодарю их, а также друзей, которые помогали мне на фестивале, и весь РЭД ЭКСПО за чудесный праздник!» — рассказал победитель Гран-при косплей-конкурса РЭД ЭКСПО Vitaliy Joiner (образ Caustic из Apex Legends).

В рамках РЭД ЭКСПО прошла также бизнес-конференция игровой индустрии РЭД КОНФ. На ней обсуждались вопросы HR, маркетинга, разработки, дизайна, арта, менеджмента, ИИ, образования, юридические тонкости разработки игр. Среди выступающих были представители игровых ассоциаций – российских АИИ и АПРИОРИ, представители международного игрового сообщества из Южной Кореи, Индонезии, Узбекистана и Китая, резиденты «Начни игру», «Сколково», «Росмолодежи» и профильных ВУЗов, которые выпускают специалистов в области разработки игр, и многих других компаний, так или иначе связанных с игровой индустрией.

«В рамках РЭД КОНФ мы обсудили множество вопросов, которые касаются текущего положения дел в игровой индустрии. В первую очередь, конечно, это вопрос маркировки видеоигрового контента: поскольку эксперимент уже начался, мы внимательно следим за его проведением и постоянно находимся на связи с участниками рынка. Формат совмещения делового и консьюмерского мероприятия могу назвать удачным. Лично меня больше всего поразило количество независимых разработчиков, которые были собраны в одном из залов. Именно им мы и должны помогать в первую очередь, не создавать барьеров, создавать условия для будущего развития отрасли», — ответил директор департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Владимир Волошин.

Следующий раз РЭД ЭКСПО пройдет в 2025 году. Точную дату проведения мы сообщим позднее.