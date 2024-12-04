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World Aquatics утвердила юниорский рекорд мира, установленный Мироном Лифинцевым

World Aquatics утвердила юниорский рекорд мира, установленный Мироном Лифинцевым
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Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала юниорский рекорд мира, установленный 18-летним российским пловцом Мироном Лифинцевым на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России — 2024.

В июле этого Лифинцев на соревнованиях в Екатеринбурге проплыл 100 м на спине за 52,08 секунды.

Во вторник, 3 декабря, Лифинцев получил нейтральный статус от World Aquatics для участия в чемпионате мира на короткой воде, который пройдёт с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

Напомним, в ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска россиян в нейтральном статусе к международным соревнованиям под своей эгидой. В частности, исключён запрет на старт в дисциплинах с участием более чем одного человека, что позволило, например, синхронисткам бороться за медали в дуэте и группе, а пловцам — в эстафетах.

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