World Aquatics утвердила юниорский рекорд мира, установленный Мироном Лифинцевым

Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала юниорский рекорд мира, установленный 18-летним российским пловцом Мироном Лифинцевым на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России — 2024.

В июле этого Лифинцев на соревнованиях в Екатеринбурге проплыл 100 м на спине за 52,08 секунды.

Во вторник, 3 декабря, Лифинцев получил нейтральный статус от World Aquatics для участия в чемпионате мира на короткой воде, который пройдёт с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

Напомним, в ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска россиян в нейтральном статусе к международным соревнованиям под своей эгидой. В частности, исключён запрет на старт в дисциплинах с участием более чем одного человека, что позволило, например, синхронисткам бороться за медали в дуэте и группе, а пловцам — в эстафетах.