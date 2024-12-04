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Евгения Чикунова объяснила, почему не любит цветы

Евгения Чикунова объяснила, почему не любит цветы
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Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова рассказала о своём отношении к цветам и другим подаркам.

«Ну, конечно, бывает, пишут поклонники, но я им не отвечаю. И слава богу, мне не отправляют цветы, потому что я их не люблю. Не получаю от них вообще никаких эмоций. Это пустая трата денег только потому, что мне ни горячо, ни холодно от их наличия.

Мне очень нравится, когда подарок сделан своими руками или это что-то необычное. Я очень люблю маленькие милые подарки. Даже маленькая шоколадка — это очень приятно, потому что просто кому-то захотелось меня порадовать», — приводит слова спортсменки «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Чикунова попала в список российских спортсменов, которые с 10 по 15 декабря поедут на чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024 в Будапеште (Венгрия).

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