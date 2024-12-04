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Глава IWF заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену

Глава IWF заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену
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Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР).

«4 декабря на конгрессе Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF), проходящем в Бахрейне, президент IWF Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену.

5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», — говорится в заявлении организации.

Напомним, IWF допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии.

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