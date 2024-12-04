Призёр ОИ украинский гимнаст Ковтун может сменить спортивное гражданство

Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в Париже украинский гимнаст Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачёва могут начать выступать за сборную Хорватии. Об этом сообщает Tribuna.com.

«Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро Олимпиады, а до этого почему-то не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать, как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и так далее ресурсами. Официальная и окончательная информация будет в конце 2024 года со всеми конкретными и чёткими разъяснениями», — приводит слова Горбачёвой Tribuna.com.

21-летний Илья Ковтун готовился к Олимпийским играм в Хорватии. После соревнований он не возвращался на Украину.