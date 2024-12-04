Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Призёр ОИ украинский гимнаст Ковтун может сменить спортивное гражданство

Призёр ОИ украинский гимнаст Ковтун может сменить спортивное гражданство
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в Париже украинский гимнаст Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачёва могут начать выступать за сборную Хорватии. Об этом сообщает Tribuna.com.

«Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро Олимпиады, а до этого почему-то не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать, как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и так далее ресурсами. Официальная и окончательная информация будет в конце 2024 года со всеми конкретными и чёткими разъяснениями», — приводит слова Горбачёвой Tribuna.com.

21-летний Илья Ковтун готовился к Олимпийским играм в Хорватии. После соревнований он не возвращался на Украину.

Материалы по теме
Глава IWF заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android