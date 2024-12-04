«Мы, спортсмены, немного тихие, забитые». Ангелина Мельникова — о съёмках в сериале «Игры»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье — 2021 гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о съёмках в сериале «Игры», посвящённом московской Олимпиаде 1980 года.

«Мне было не то чтобы страшно, скорее волнительно и безумно интересно. Я прекрасно понимала, что такой шанс нельзя упускать и попробовать определённо стоит. Конечно, я переживала, что это совершенно новая для меня сфера, что у меня не получится.

Тем более мы, спортсмены, немного тихие, забитые, неэмоциональные, а актёрская сфера — совершенно о другом», — приводит слова Мельниковой «Газета.Ru».

Премьера сериала была приурочена ко дню завершения летних Олимпийских игр 1980 года и состоялась 3 августа 2024 года. Заключительная серия вышла 14 сентября 2024 года.